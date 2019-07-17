İtalyanlar'dan Jean Michael Seri iddiası... Çizme'nin önde gelen internet sitelerinden Tuttomercato, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Seri'nin Milan ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadığını öne sürerek Fildişili oyuncunun G.Saray için İstanbul'da olacağını öne sürdü.
G.SARAY'IN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
CUMA günü temasa geçilen oyuncunun menajer ekibi, İtalyan ekibinin transfere yanaşmaması üzerine Galatasaray cephesinin teklifine yoğunlaştığı haberde vurgulandı.
KİRALIK OLARAK BİTİRİLECEK
G.SARAY'IN Fildişili oyuncu için önemli adımlar attığının altı çizilirken Sarı-Kırmızılı takımın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağını ve anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.
BUGÜN YA DA YARIN GELİYOR
TUTTOMERCATO 27 yaşındaki oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a doğru yola çıkacağını bildirdi. Geçtiğimiz sezon Fulham'da 34 maça çıkan Michael Seri 1 gol kaydetmişti.
G.SARAY'IN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
CUMA günü temasa geçilen oyuncunun menajer ekibi, İtalyan ekibinin transfere yanaşmaması üzerine Galatasaray cephesinin teklifine yoğunlaştığı haberde vurgulandı.
KİRALIK OLARAK BİTİRİLECEK
G.SARAY'IN Fildişili oyuncu için önemli adımlar attığının altı çizilirken Sarı-Kırmızılı takımın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağını ve anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.
BUGÜN YA DA YARIN GELİYOR
TUTTOMERCATO 27 yaşındaki oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a doğru yola çıkacağını bildirdi. Geçtiğimiz sezon Fulham'da 34 maça çıkan Michael Seri 1 gol kaydetmişti.
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