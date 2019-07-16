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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:05

Son dakika: , inde mutlu sona ulaştı

in hareketli takımı , kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 'de mutlu sona ulaştı! İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray Seri'yi kiraladı!

, bir yıldızı daha kadrosuna kattı! İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

futbolcunun yarın ya da perşembe günü 'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.

BARÇA DA İSTEMİŞTİ
Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini 'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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