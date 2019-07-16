Galatasaray'a Michael Seri transferinde dev rakipler... İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre Fulham'ın Fildişili orta saha oyuncusunu İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli, Milan ve Roma da transfer etmek istiyor.
ROTASI NEREDEYSE BELLİ
Fulham, Premier Lig'den düştüğü için İngiltere'de oynamak istemeyen Seri'nin Galatasaray ya da İtalya'dan bir takımla anlaşacağı belirtiliyor. İngiliz basınındaki iddilara göre Fulham, Michael Seri'yi kiralık olarak değil de bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Fulham'ın 24.5 milyon Euro gibi bir rakam karşılığında Seri'nin satışına onay vereceği belirtildi.
TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK
Öte yandan yıldız oyuncunun Nice'ten Fulham'a transferinde ise usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.
ROTASI NEREDEYSE BELLİ
Fulham, Premier Lig'den düştüğü için İngiltere'de oynamak istemeyen Seri'nin Galatasaray ya da İtalya'dan bir takımla anlaşacağı belirtiliyor. İngiliz basınındaki iddilara göre Fulham, Michael Seri'yi kiralık olarak değil de bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Fulham'ın 24.5 milyon Euro gibi bir rakam karşılığında Seri'nin satışına onay vereceği belirtildi.
TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK
Öte yandan yıldız oyuncunun Nice'ten Fulham'a transferinde ise usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.
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