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için Avrupa'nın dev kulüpleriyle kapışıyor

İngiliz 'ta yer alan habere göre Fulham'ın Fildişili orta saha oyuncusu 'yi dışında , Roma ve Milan kulüpleri de istiyor.

Seri’de dev rakipler
Galatasaray'a inde dev rakipler... İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre Fulham'ın Fildişili orta saha oyuncusunu Ligi Serie A takımlarından Napoli, Milan ve Roma da transfer etmek istiyor.

ROTASI NEREDEYSE BELLİ
Fulham, 'den düştüğü için İngiltere'de oynamak istemeyen Seri'nin ya da İtalya'dan bir takımla anlaşacağı belirtiliyor. İngiliz basınındaki iddilara göre Fulham, Michael Seri'yi kiralık olarak değil de bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Fulham'ın 24.5 milyon Euro gibi bir rakam karşılığında Seri'nin satışına onay vereceği belirtildi.



TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK
Öte yandan yıldız oyuncunun Nice'ten Fulham'a transferinde ise usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

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