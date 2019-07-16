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, Brezilyalı stoperin 1 yıllığına kiralanması için ile 1.5 milyon karşılığında anlaştı. Hugo da senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.

Vitor Hugo’da işlem tamam
Kartal de atağa kalktı... Tyler Boyd'a imza attıran, 'la da söz kesen Siyah-Beyazlılar, forması giyen Vitor Hugo'nun transferini de büyük oranda bitirdi. , 28 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanması için kulübü Fiorentina ile 1.5 milyon karşılığında anlaştı.

SOL STOPERDE OYNUYOR
Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı savunma oyuncusuna ise senelik 2.5 milyon Euro ödeyecek. Kartal'ın her konuda anlaşma sağladığı Hugo'nun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Sol ayaklı olan ve sol stoperde oynayan Hugo'nun transferinin bitirilmesinin teknik direktör Abdullah Avcı tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

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