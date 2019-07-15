Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile Atatürk Havalimanı'na adeta akın etti.

Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.