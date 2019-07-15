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  • 15.07.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 22:22

Süper Lig kulüp başkanları 'nda anma programına katıldı

destanının 3. yılında binlerce kişi 'na akın etti. Başkan 'ın konuşma yaptığı törende şehitler için dua edildi. Süper Lig kulüp başkanları da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

Büyük buluşmaya onlar da katıldı

Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile 'na adeta akın etti.

Süper Lig kulüplerinden Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkanı , Başkanı , Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı ve Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.

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