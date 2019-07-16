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  • 16.07.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 12:52

haberleri... Denizlispor, 'yu transfer etti

'in yeni ekiplerinden , daha önce prensipte anlaştığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu 'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Denizlispor bir transferi daha bitirdi

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden , Malili futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.

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