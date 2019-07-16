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  • 16.07.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 11:41

Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2019 başlayacak?

Süper Lig'de fikstür çekimi heyecanı başlıyor. Takımların 2019-2020 sezonu boyunca eşleşmelerinin belli olacağı fikstür çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverler Süper Lig fikstür çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2019 başlayacak?

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile birlikte fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2019 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2019-2020

TFF'den yapılan açıklama göre, fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak

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