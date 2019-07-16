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  • 16.07.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 13:45

Euroleague'de yılın koçu seçildi

Euroleague'de yılın koçu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu CSKA Moskova'nın başantrenörü seçildi.

Euroleague'de yılın koçu belli oldu

Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör oldu. Oylamada geçtiğimiz sezonun finalisti 'in başantrenörü 2'nci olurken, 'ın Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius 3'üncü sırada yer aldı.

Yılın koçu ödülünü 2'nci kez kazanan Itoudis'in CSKA Moskova'nın başında 2 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.

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