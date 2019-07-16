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Topal yolcusu

Topal Başakşehir yolcusu
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu... Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.

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