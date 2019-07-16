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  • 16.07.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:40

Son dakika: Michael Seri inde mutlu sona yakın!

'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 'nin, İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ve yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde 'a geleceği ifade edildi.

Yıldız isim G.Saray için İstanbul'a geliyor!

in hareketli takımı , bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

İSTANBUL'A GELİYOR
futbolcunun yarın ya da perşembe günü 'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.

Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FOTOMAÇ

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