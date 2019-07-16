Transferin hareketli takımı Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fildişi Sahilli futbolcunun yarın ya da perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.

Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.