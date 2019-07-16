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  • 16.07.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:36

Son dakika: 'in 'dan ayrıldığı iddia ediliyor

Son dakika haberine göre; 'da bu sezon sözleşme yenilemeyen kaleci antrenörü ile yollar ayrılıyor. İddialara göre Brezilyalı eski kaleci, ailesine yakın olmak ve sadece milli takımda çalışmak istiyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine döndü...

'ın kaleci antrenörü ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların efsane file bekçisinin ülkesine dönmek istediği ve yeni sezonda 'da olmayacağı yazıldı.

Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.

'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. 'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

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