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  • 16.07.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 22:06

Son dakika: Başkanı Aurelio De 'ten açıklaması!

Başkanı Aurelio De , 'ın i hakkında açıklamalarda bulundu. Laurentiis, 'nin genç oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştıklarını ifade etti.

Napoli'den Eljif Elmas açıklaması!
Başkanı Aurelio De , konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas iyle ilgili basınına açıklamalarda bulundu. Makedon orta saha için anlaşmanın tamamlandığını ifade eden De Laurentiis, bu hafta içinde Eljif Elmas'ın Napoli'nin kadrosuna katılacağını belirtti..

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