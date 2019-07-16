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  • 16.07.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:10

Son dakika: r ve 'a görev vermeyecek!

Son dakika haberine göre; , 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Buna göre gelecek sezon r ve 'a görev vermeyecek.

MHK'dan iki hakem için flaş karar!

(TFF) (), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

ve r bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.

Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'i 2018-2019 sezonunda en son 31. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 galip geldiği Galatasaray – Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Yeni sezonda görev alamayacak olan Serkan Çınar ise 2018-2019 sezonunda en son 32. haftada oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesinde görev almıştı.

2019-2020 sezonunda görev alacak Üst Klasman hakem listesi şöyle:

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