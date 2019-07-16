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Zajc için 7 milyon veriyor

’in teklif ettiği rakamın 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Real Betis Zajc için 7 milyon veriyor
Fenerbahçe'de ​Eljif Elmas'ın ardından Miha Zajc ve Jailson için ciddi tekliflerin geldiği ifade ediliyor. Önceki gün gönderdiği fax ile Fenerbahçe'yle irtibat kuran Real Betis'in Miha Zajc için 7 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Sloven 10 numara için 9 milyon Euro isterken temasların devam ettiği bildirildi.

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