Real Betis Zajc için 7 milyon veriyor

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın ardından Miha Zajc ve Jailson için ciddi tekliflerin geldiği ifade ediliyor. Önceki gün gönderdiği fax ile Fenerbahçe'yle irtibat kuran Real Betis'in Miha Zajc için 7 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Sloven 10 numara için 9 milyon Euro isterken temasların devam ettiği bildirildi.
- Spor
- 16.07.2019
- Gazete
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