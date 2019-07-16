Bugünkü
Takvim

Tolga: Henüz istediğim düzeyde değilim

, “Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim” dedi.

Tolga: Henüz istediğim düzeyde değilim
Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi. Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTolga: Henüz istediğim düzeyde değilim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri