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ve Marsilya arasında kıran kırana pazarlığı

için Marsilya yönetimi ile görüşen Comolli, 7 milyon teklif etti. Marsilya ise 10’dan 8.5’a indi. Fransız kulübü ile temaslar sürüyor. Eljif'in 'ye inin kesinleşmesinin ardından Gustavo için bir kez daha görüşülecek.

Gustavo’da fark 1.5 milyon €
Mehmet Topal ile yolları ayıran Fenerbahçe ön libero mevkisi için büyük oynuyor. Pazar sabahı Fransa'ya giden Sarı- Lacivertli kulübün sportif direktörü Comolli Marsilyalı yöneticilerle Luiz Gustavo için sıkı bir pazarlık yaptı.



KAPI 10 MİLYONDAN AÇILDI...
Kiralama seçeneği 2. plana bırakılırken pazarlıklar bonservis bedeli üzerinden yürütüldü. Marsilya 10 milyon Euro'dan kapıyı açarken 8.5 milyona indi. Fener'in teklifi ise 7 milyonda kaldı.



COMOLLİ YİNE FRANSA YOLCUSU
Gustavo'nun 2021 yılına kadar sözleşmesinin olması Marsilya'nın elini güçlendirdi ve Fransız kulübü daha fazla inmedi. Comolli'nin bir kez daha Fransa'ya gideceği öğrenildi.



ELJIF ELMAS'IN TRANSFERİ ÖNEMLİ
Comolli'nin Eljif'in Napoli'ye inin resmiyet kazanmasının ardından Gustavo'nun trasferini 7.5-8 milyon Euro civarında bir rakama bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında.

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