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, “liler çok yakın ilgi gösterdi. Bana herkes gülümsüyor. geri kalanı ne düşünür bilemem! Çok iyi ler oldu. Bu ” dedi.

Bu sezon harika geçecek
Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, flaş açıklamalar yaptı.

ÇILGIN BİR KARAR DEĞİL
Rodrigues, Fenerbahçe'ye gitmenin çılgınca bir karar olmadığını vurgularken, "Bu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım." dedi. Rodrigues şöyle devam etti: "İnsanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm, Kruse ve Muriqi gibi çok özel lerimiz var. Bu "

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