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  • 15.07.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:12

Süper Lig'de kura heyecanı! 2019-2020 ? Yeni sezon ne zaman başlar?

Süper Lig 2019-2020 sezonu için geri sayım başladı. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran takımların 34 haftalık fikstürü belirlenecek. TFF'den yapılan son dakika açıklaması ile fikstür çekimi için tarih belli oldu. Peki, Süper Lig kura fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 ?

Süper Lig'de fikstür heyecanı!

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alan fikstür tarihi için meraklı bekleyiş sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekimi için tarih belli oldu. Süper Lig kura fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak."

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