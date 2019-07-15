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  • 15.07.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 12:00

Son dakika: 'ın gündemindeki kampa katıldı

Son dakika haberine göre Celta Vigo'da forma giyen ve 'ın transfer gündeminde bulunan , takımının kampına katıldı. Yıldız oyuncu ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin de sürdüğü iddia edildi.

Emre Mor kampa katıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 'un kamp kadrosunda olduğunu açıkladı. 31 futbolcu ile Baltar Kampı'na başlayan İspanyollar'da şu oyuncuların kampa katıldığı belirtildi:

Sergio, Hugo Mallo, David Costas, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Pione Sisto, Beauvue, Rubén, Lucas Olaza, Juncà, Juan Hernández, Toro Fernández, Kevin, Jozabed, Brais Méndez, Roncaglia, Iván Villar, Emre Mor, Iago Aspas, Lobotka, Mazán, Juan Ros, Bermejo, Pampín, Dani Molina, Sergio Carreira, Fontán, Iker Losada, Lauti ve Miguel Fernández.

Emre Mor ve arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

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