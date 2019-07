Süper Lig’de fikstür çekimi 17 Temmuz’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

BUSE TOSUN ALTIN MADALYA KAZANDI

YAŞAR Doğu Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı. 72 kilo finalinde Belaruslu rakibini deviren Tosun altını kaptı. 76'da ise Yasemin Adar bronz kazandı.



AY-YILDIZLILAR'IN SON KURBANI KARADAĞ!

ÜMİT Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda 2. maçında Karadağ'ı 71-58 mağlup etti. Milliler, ilk maçında da Büyük Britanya'yı 69-56 yenmişti. Ay-Yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçını bugün Fransa ile oynayacak.



BELÇİKA'DAN BONY İDDİASI!

GOLCÜ arayışlarını sürdüren Trabzonspor için Belçika basınından yeni bir iddia geldi. Bordo-Mavililer'in listesinde yer alan Fildişili yıldız Wilfriend Bony için Anderlecht ve Trabzonspor'un transfer yarışında olduğu iddia edildi. 1.82 mt. boyundaki golcü kariyerinde çıktığı 369 maçta 161 kez ağları havalandırdı.



İRFAN CAN 100 BİN EURO

TRABZON anlaşma sağladığı Adanaspor kalecisi İrfan Can Eğribayat için güney ekibine 100 bin Euro ödeyecek.



TEODOSİC BOLOGNA'DA

SIRP basketbolcu Milos Teodosic, İtalyan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu. Son olarak Clippers'ta oynayan Teodosic'le 3 yıllık sözleşme yapıldı.



GİRESUN'DA TRANSFER

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı. Başkan Sacit Ali Eren iki futbolcu ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.



GÖZTEPE'DE 2 YOLCU

GÖZTEPE'DE kadroda yer alan oyunculardan Grillo ve Ngando'ya sözleşmelerini feshetmek için resmi teklif yapıldı. Bu gelişmeden sonra 2 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.



TUNUS'U ELEYEN SENEGAL ADINI FİNALE YAZDIRDI

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Tunus'u uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Senegal'e maçta finali getiren golü 100. dakikada Bronn kendi kalesine kaydetti. Senegal'de Galatasaraylı Mbaye Diagne, yedek başladığı maça 64. dakikada dahil oldu.



HAMİLTON BU SEZONKİ 7. BİRİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes'in seyircisi önünde yarışan pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton böylelikle sezonun 7. birinciliğini elde etti. Yarışta Bottas 2'nci, Charles Leclerc ise 3. oldu.



ERZURUMSPOR OBERTAN İLE DEVAM EDECEK

Süper Toto 1. Lig ekibi Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve Mavi-Beyazlı kulübün küme düşmesiyle sözleşmesi gereği serbest kalan Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Obertan geçen sezon 1 gol atmıştı.



FABİAN DELPH EVERTON'A

İsmi Galatasaray ile anılan Fabian Delph, Manchester City'nin kamp kadrosuna alınmadı. İngiliz yıldızın 11 milyon Euro'ya Everton'a gitmesi bekleniyor.



FERNANDO 27 DAKİKA BANEGA İLK 11'DE

4.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya satılan Fernando, Reading önünde son 27 dakika oynadı. Banega ile ilk 11'de forma giydi.



MERT ÇETİN İÇİN RESMİ TEKLİF

G.SARAY listesindeki Mert Çetin için Gençlerbirliği ile masaya oturdu... Sarı-Kırmızılılar'ın genç stoper için 1.5 milyon Euro ve Ömer Bayram'ı teklif ettiği öğrenildi.



ADEM BÜYÜK KAMPIN SÜRPRİZ İSMİ OLDU

G.Saray'ın yeni transferi Adem Büyük ilk etap çalışmalarının sürpriz ismi oldu. Tecrübeli futbolcu performansıyla Terim'in gözüne girdi.