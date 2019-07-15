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  • 15.07.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 21:41

İspanyol devi 'yi renklerine bağladı

İspanyol kulübü , 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi , Japon forvet oyuncusu 'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018'de Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi.

Japonya formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.

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