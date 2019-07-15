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  • 15.07.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:14

Son dakika haberleri... Yıldırım yolunda!

, inde 'a attığı transfer çalımından sonra, Galatasaray'ın istediği bir başka oyuncuyu daha bitiriyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, defans hattına yerli bir takviye yapıyor. Sarı-lacivertli kulüp, adı Galatasaray'la da anılan forması giyen genç stoper 'i kadrosuna katmak üzere.

Fener'den Cimbom'a bir çalım daha!

'nin genç stoperi Yıldırım , ile anlaşma aşamasında. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de takıma takviyeler yapılmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, , Max Kruse, Gary Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ın ardından Gençlerbirliği'nin Ümit Milli Takım'da da görev alan oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin bu hafta i açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 25 maça çıkan Yıldırım Mert Çetin, 1 gol kaydederken 4 kez de sarı kart gördü. 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den haber beklediği ve Gençlerbirliği'nin Erzurum'daki kampında veda hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.

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