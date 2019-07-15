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  • 15.07.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 12:06

Son dakika haberi: , için pazarlıkta!

de son dakika bombası patlıyor! 'i transfer etmek isteyen 'de, ekibi ile kıyasıya bir pazarlığın içine girdi. Vermaelen'in menajerinden randevu isteyen Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta daha iyi bir teklifle Belçikalı yıldızın kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den son dakika bombası

ve Roman Neustadter'den doğan stoper boşluğunu gidermek için yoğun çaba sarf eden yönetimi, bir yandan Simon Kjaer'in kulübü Sevilla'dan cevap beklerken diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi.

İlk olarak bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız 'i gündemine alan Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Futbolcunun Ajax ve ekibi 'yle temas halinde olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin Ajax'tan daha iyi bir teklif sunduğu ancak Al Arabi'nin i bitirmeye yakın olduğu belirtildi.



Haber7'nin haberine göre Vermaelen'in menajerinden bir randevu daha isteyen bu hafta daha iyi bir teklifle Belçikalı yıldızın kapısını çalacak.

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