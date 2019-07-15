Martin Skrtel ve Roman Neustadter'den doğan stoper boşluğunu gidermek için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi, bir yandan Simon Kjaer'in kulübü Sevilla'dan cevap beklerken diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi.

İlk olarak bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız Thomas Vermaelen'i gündemine alan Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Futbolcunun Ajax ve Katar ekibi Al Arabi'yle temas halinde olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin Ajax'tan daha iyi bir teklif sunduğu ancak Al Arabi'nin transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.







Haber7'nin haberine göre Vermaelen'in menajerinden bir randevu daha isteyen Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta daha iyi bir teklifle Belçikalı yıldızın kapısını çalacak.