Senegal - Cezayir maçı ne zaman? Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Cezayir, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Senegal ise Tunus'u 1-0 mağlup ederek finale adını yazdıran diğer takım oldu. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada, Galatasaray'ın yıldızları Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne birbirlerine rakip olacak. Peki, Senegal - Cezayir maçı ne zaman? 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçı hangi kanalda?

SENEGAL - CEZAYİR FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Senegal ile Cezayir arasında oynanacak final karşılaşmasının detayları belli oldu. Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Final karşılaşması D-Smart'ın 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

SENEGAL-TUNUS YARI FİNAL MAÇI

Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.

2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

SENEGAL'DE FİNAL SEVİNCİ

2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Tunus'u 1-0 mağlup eden Senegal Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.

Başkent Dakar'ın birçok noktasında kurulan dev ekranlarda mücadeleyi izleyen taraftarlar, Senegal'in gole yaklaştığı pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.

Tunus Milli Takımı'ndan Dylan Bronn'un, uzatma bölümünde 101. dakikada kendi kalesine golünün ardından sevinç çığlıkları atan taraftarlar, maçın bitmesinin ardından caddeleri doldurdu.

Bazı taraftarlar finale kalmayı, yoldan geçen araçların üzerine çıkarak kutladı.

CEZAYİR-NİJERYA YARI FİNAL MAÇI

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.