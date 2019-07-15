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  • 15.07.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:45

Son dakika transfer haberleri... Başkanı 'dan heyecanlandıran paylaşım

Transfer sezonunun en sessiz kulüplerinden olan 'ta Başkan 'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından , ve Ali Naibi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Başkan Fikret Orman yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü. Transfer müjdesi olarak yorumlanan fotoğrafa taraftarlardan yorum yağmuru geldi.

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım!

Başkanı 'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından teknik direktör ve gibi isimlerle çekilen fotoğrafını yayınlayan başkan Orman, yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.

Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve Serdal Adalı gibi isimlerle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi paylaşan Orman'ın, transfer imasında bulunduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.

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