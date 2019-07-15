Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu Atınç Nukan'la yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Beşiktaş altyapısında yetişen 1993 doğumlu Atınç Nukan, 2015 yılında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e 6 milyon Euro karşılığında gönderilmişti. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonu siyah-beyazlı takımda kiralık olarak geçirdi.
Alman temsilcisi Leipzig ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atınç, stoper mevkisinde oynuyor.
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