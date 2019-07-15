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  • 15.07.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 17:40

Son dakika haberleri... yeniden 'ta!

, eski oyuncusu 'ı yeniden kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi...

Beşiktaş eski yıldızına kavuştu!

'ta çalışmalarında hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu 'la yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş altyapısında yetişen 1993 doğumlu Atınç Nukan, 2015 yılında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e 6 milyon Euro karşılığında gönderilmişti. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonu siyah-beyazlı takımda kiralık olarak geçirdi.

Alman temsilcisi Leipzig ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atınç, stoper mevkisinde oynuyor.

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