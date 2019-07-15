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  • 15.07.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 17:58

'nin eski yıldızı Granada ile anlaştı

Son 2 sezon 'de oynayan İspanyol futbolcu 'nun yeni takımı belli oldu. Yarınki sağlık kontrolünün ardından ülkesinin Granada kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Soldado'nun yeni adresi belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından Granada, ile sözleşmesi sona eren Roberto ile anlaştı.

Granada Kulübünden yapılan açıklamaya göre bonservisi elinde olan Soldado ile anlaşmaya varıldı. 34 yaşındaki santrfor, yarınki sağlık kontrolünün ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında transfer ettiği Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gol kaydetti.

altyapısından yetişen İspanyol milli futbolcu, Fenerbahçe öncesi Osasuna, Getafe, , Tottenham ve Villarreal kulüplerinde oynadı.

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