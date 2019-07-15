İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile anlaştı.

Granada Kulübünden yapılan açıklamaya göre bonservisi elinde olan Soldado ile anlaşmaya varıldı. 34 yaşındaki santrfor, yarınki sağlık kontrolünün ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında transfer ettiği Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gol kaydetti.

Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol milli futbolcu, Fenerbahçe öncesi Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villarreal kulüplerinde oynadı.