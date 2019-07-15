UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle transferde çok zorlanan Galatasaray'da tüm gözler Jean Michael Seri'de... Ever Banega'da büyük bir hüsran yaşayan Sarı- Kırmızılılar, Fildişili orta alan oyuncusunu bitirmek için seferberlik ilan etti.
3.3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fulham'a 1.5 milyon Euro kiralama teklifi yapan yönetim, Seri'nin menajeriyle de masaya oturdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 3.3 milyon Euro maaş önerdiği belirlendi.
SERİ SICAK, FULHAM SOĞUK!
İngiltere'de 2.1 milyon Euro kazanan Jean Michael Seri'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Fulham'ın kiralama formülüne çok olumlu yaklaşmadığı ifade ediliyor.
BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Bu transfer için tüm şartları seferber eden Başkan Mustafa Cengiz yönetim, Seri'yi kadroya katarak son günlerde morali oldukça bozuk olan Fatih Terim'e müjde vermeyi hedefliyor.
FULHAM ONUN İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Geçen sezon Premier Lig'den düşen Fulham, Jean Micheal Seri'yi kadrosuna katmak için Nice'e 30 milyon Euro ödemişti. Fildişili yıldız da 4 yıllık imza atmıştı.
3.3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fulham'a 1.5 milyon Euro kiralama teklifi yapan yönetim, Seri'nin menajeriyle de masaya oturdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 3.3 milyon Euro maaş önerdiği belirlendi.
SERİ SICAK, FULHAM SOĞUK!
İngiltere'de 2.1 milyon Euro kazanan Jean Michael Seri'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Fulham'ın kiralama formülüne çok olumlu yaklaşmadığı ifade ediliyor.
BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Bu transfer için tüm şartları seferber eden Başkan Mustafa Cengiz yönetim, Seri'yi kadroya katarak son günlerde morali oldukça bozuk olan Fatih Terim'e müjde vermeyi hedefliyor.
FULHAM ONUN İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Geçen sezon Premier Lig'den düşen Fulham, Jean Micheal Seri'yi kadrosuna katmak için Nice'e 30 milyon Euro ödemişti. Fildişili yıldız da 4 yıllık imza atmıştı.
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