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'de transfer bombası patlıyor! Gustavo’yu bitirmeye gitti

Sportif Direktörü Damien dün sabah 08.30'da 'ya uçtu ve Marsilya kulübü ile için masaya oturdu. Hem satın alma hem de kiralama formülü masaya yatırıldı. Comolli, Marsilya ile bugün de görüşmelerini sürdürecek ve akşam 'a dönecek. Müjdeli haber an meselesi.

Comolli Gustavo’yu bitirmeye gitti
Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe belki de sezonun en flaş transferi için düğmeye basmış durumda. Sportif direktör Comolli Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'yu bitirmek için dün sabah 08.30'da Fransa'ya gitti ve Marsilyalı yöneticilerle masaya oturdu.

7 MİLYON EURO ÖNERDİ
10 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Marsilya'ya Comolli 7 milyon Euro teklif etti. 1 yıl kiralama formülü de masada. Görüşmeler bugün de devam edecek. Müjdeli haber her an gelebilir.



GUSTAVO HAZIR KITA
32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın da Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktığı bildirildi.

40 KEZ MİLLİ OLDU
PAZARLIKLAR bugün de devam edecek ve Comolli akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. 2 yıl B.Münih forması giyen Gustavo 40 kez milli oldu.​



MEVKİSİ ÖN LİBERO TEKNİĞİ 10 NUMARA
40 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Gustavo ön liberoda oynamasına rağmen son derece yüksek bir tekniğe sahip. Gustaoyun kurma konusunda bir usta.

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