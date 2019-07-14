2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
Süper Lig'de 2019-20 sezonu fikstür çekim tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu programını belirleyecek olan fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyuruldu.
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
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