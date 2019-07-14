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  • 14.07.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 14:31

'de 2019-20 sezonu fikstür çekim tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre 'de 2019-2020 sezonu programını belirleyecek olan fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi belli oldu

2019-2020 Toto Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

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