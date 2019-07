Son fırtına İrfan Can

Trabzonspor, Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer 21 yaşındaki file bekçisi için 100 bin Euro bonservis ödeyecek. İrfan Can için Adanaspor'u 100 bin Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında ikna eden Bordo-Mavili yönetim oyuncuyu da Trabzon'a davet etti. 21 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, Adanaspor forması ile de 49 maça çıktı. Milli takımın çeşitli kategorilerinde de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın gelişiyle Trabzonspor'un kaleci yaş ortalaması 20 oldu.