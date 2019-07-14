Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu. Bu gelişmeyle birlikte Novak Djokovic kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar arttı. Peki, Novak Djokovic kimdir? Novak Djokovic kaç yaşındadır?

NOVAK DJOKOVİC KİMDİR?

1987 doğumlu Novak Djokovic Sırbistanlıdır.​ Yugoslavya'da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır. ​

Kariyeri boyunca çıktığı birçok maçtan galibiyet ve kupalarla ayrılan Novak Djokovic, 10 kez Grand Slam kazanma başarısı göstermiştir.

İlk Grand Slam'ini 2008 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak gerçekleştiren Sırp raket, bu tarihten sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca katıldığı Grand Slam'lerde son ikiye ve dörde kalma başarısı gösterse de Roger Federer ve Rafael Nadal gibi isimleri geçme başarısı gösterememiştir.