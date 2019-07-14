Seri’ye 2.5 milyon Euro

İngiliz medyası Fulham forması giyen Jean Michael Seri için Galatasaray'ın kulübüne 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1.5 milyon Euro, kendisine ise 2.5 milyon Euro vereceğini iddia etti. 27 yaşındaki Fransız ön libero geçtiğimiz sezon Fulham'da 32 maçta görev aldı ve 1 gol attı. Cimbom ile ilgili bir başka iddia ise Kolombiya basınından geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar için Brezilya kulübüne 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. AS Colombia, Galatasaray'ın bu transferde oldukça ısrarcı olduğunu belirtti.
- Spor
- 14.07.2019
- Gazete
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