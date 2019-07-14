Kanarya umut verdi

Fenerbahçe'den iyi prova... Sarı-Lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Boluspor'la oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı.
AÇILIŞ MOSES'TAN
Fenerbahçe maça Berke, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Alper, M. Ekici, Moses ve Allahyar 11'iyle çıktı. Kanarya, 9. dakikada Moses'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 65. dakikada Moses'ın düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı sonrası topu ağlara gönderen Tolga Ciğerci ise karşılaşmanın skorunu tayin etti. Bolu'yu deviren Fener'in futbolu da geçer not aldı.
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