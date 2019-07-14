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Kanarya umut verdi

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında ’u Moses ve (pen) ile mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, oynadığı etikli futbolla da için taraftarlarına umut verdi.


Fenerbahçe'den iyi prova... Sarı-Lacivertliler hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında 'la oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı.


AÇILIŞ MOSES'TAN
Fenerbahçe maça Berke, , Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, , , Alper, M. Ekici, Moses ve Allahyar 11'iyle çıktı. Kanarya, 9. dakikada Moses'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 65. dakikada Moses'ın düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı sonrası topu ağlara gönderen Tolga Ciğerci ise karşılaşmanın skorunu tayin etti. Bolu'yu deviren Fener'in futbolu da geçer not aldı.

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