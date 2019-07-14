Denizli, Kahraba ile anlaşma sağladı

DENİZLİSPOR 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba ile anlaşma sağladı. Transferde son aşamaya gelen Yeşil-Siyahlılar'ın Kahraba'ya önümüzdeki günlerde imza attırması bekleniyor. Kariyerinde 192 maça çıkan Mısırlı 66 gol, 33 asist kaydetti. Kahraba Zamalek'te 29 maçta 11 gol 11 asistlik performans sergiledi.
- Spor
- 14.07.2019
- Gazete
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