Aslan’ın yüzü gülüyor

yeni sezon hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı çift idmanla sürdürdü.yapılan idmanda 2. Başkan'ın futbolculara sarılması dikkatlerden kaçmadı.ve futbolcuların bir hayli neşeli olduğu idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.