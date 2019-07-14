Bugünkü
Takvim

Aslan’ın yüzü gülüyor

Aslan’ın yüzü gülüyor
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı çift idmanla sürdürdü.



GÜÇLENDİLER​
Sabah yapılan idmanda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın futbolculara sarılması dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim ve futbolcuların bir hayli neşeli olduğu idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAslan’ın yüzü gülüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri