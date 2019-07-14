Aslan’ın yüzü gülüyor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı çift idmanla sürdürdü.
GÜÇLENDİLER
Sabah yapılan idmanda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın futbolculara sarılması dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim ve futbolcuların bir hayli neşeli olduğu idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.
GÜÇLENDİLER
Sabah yapılan idmanda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın futbolculara sarılması dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim ve futbolcuların bir hayli neşeli olduğu idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.
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