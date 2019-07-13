FERNANDO Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayan Galatasaray hedefe ulaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, Bursaspor formasını giyen Okan Kocuk'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
450 BİN EURO'YA İŞ BİTECEK
Bursaspor'la sıkı pazarlıklar yapan Galatasaray'ın 450 bin Euro'luk teklifiyle işi bitirdiği belirtiliyor. Cimbom, genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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