Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.



Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.



Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü'

28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.