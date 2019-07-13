SON yılların en büyük transfer harekatlarından birisini yürüten Fenerbahçe'de bombalar patlamaya devam ediyor... Son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kiralayan Sarı-Lacivertliler listesinde yer 5 önemli ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ PÜRÜZLERİ ÇÖZÜYOR

Alexandar Kolorov ve Ljubomir Fejsa'nın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Başkan Ali Koç pürüzleri büyük oranda çözdü.

İki ismin imzası an meselesi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

BİR diğer eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ile temaslarını hızlandıran yönetim mutlu sona yaklaştı. Senegalli yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor.

YÖNETİM BİTİRMEYE KARARLI

DENİZ Türüç ve Mahmut Tekdemir konusunda kulüpleri Kayserispor ve Başakşehir'le temaslar devam ediyor.

Yönetim iki yıldızı da mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.