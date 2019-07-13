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’yu alan Monchi bu işi biliyor!

Fernando’yu alan Monchi bu işi biliyor!

FERNANDO Reges'in Sevilla'ya transferi İspanyol medyasında da geniş yer buldu.

ÖVDÜLER!
El Mundo Deportivo, "Monchi, 'yu 4.5 milyon Euro hava parasına Sevilla'ya kazandırdı. Bu işi biliyor" yorumunu yaptı.

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