Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 12.07.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 18:21

Son dakika: resmen 'da

Son dakika haberi..., i için 'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeli alındığını 'a bildirdi. Bir süredir İspanyol deviyle görüşmelerde bulunan yönetim, Fernando'nun transferi için Sevilla ile el sıkıştı.

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Kulübü, Reges'in 'ya olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Fernando resmen Sevilla'da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri