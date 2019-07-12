Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.
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