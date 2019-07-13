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'tan Kolodziejczak hamlesi! Avcı çok istiyor...

’ın Epureanu benzeri sol ayaklı bir stoper o-l duğunu söyleyen , “Bize büyük katkı sağlar” ifadesini kullandı... yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyu etmek için büyük çaba harcıyor. Siyah- Beyazlılar, Tigres’e teklif yapıp beklemeye geçti.

Avcı'nın gözdesi Kolodziejczak

ŞU ana kadar de sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor... Öncelikle sol stoper takviyesi isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Timothee Kolodziejczak'in mutlaka transfer edilmesi için yönetime rapor sundu.

SAVUNMAMIZI TOPARLAR
FRANSIZ stoperin Başakşehir formasını giyen Epureanu ile benzer özellikler taşıdığını söyleyen tecrübeli hocanın "Bize büyük katkı sağlar. Savunmamızı toparlar" dediği belirlendi.

GİRİŞİMLERE HIZ VERİLDİ
BEŞİKTAŞ yönetimi Avcı'nın raporu sonrası girişimlere hız verdi. Kolodziejczak'ın bonservisini elinde bulunduran Meksika Tigres'e kiralama teklifi yapıldı.

TİGRES SICAK BAKIYOR
TIGRES'in geçen sezon St.Etienne'e kiralık verdiği 27 yaşındaki futbolcuyu bu kez de Beşiktaş'a göndermeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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