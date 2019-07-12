Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? 2019-2020 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden takımlar, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunun ismi "Cemil Usta" olacak. Yeni sezonun başlama tarihi belli olurken, taraftarlar fikstür çekimini beklemeye başladı. Peki, 2019 ve 2020 Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? Süper Lig kura çekimi ne zaman? İşte Süper Lig başlama tarihi...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

2019-2020 sezonu için fikstürün ne zaman çekileceği resmi olarak henüz açıklanmadı. 2018 yılında fikstür temmuz ayının ilk haftası çekilmişti. Tarih net olarak bilinmese de gelen bilgilere göre, fikstür çekiminin 17 Temmuz'da yapılacağı konuşuluyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerğinde yer alacak.