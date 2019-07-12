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  • 12.07.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 11:54

eski lı Ndiaye ile anlaştı

'ye 'in ardından bir lı daha... Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Transfer için Ersun yanal’ın kararı bekleniyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları.

Badou Ndiaye yolunda… Fenerbahçe, 'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Transfer için Ersun yanal'ın kararı bekleniyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Topuk Yaylası'ndan canlı bağlanarak transfere dair tüm detay ve gelişmeleri aktardı.

NDİAYE'YE RESMİ TEKLİF

Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ergün, "Fenerbahçe'nin Ndiaye'ye ilgisi var. Bir teklif de ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Kesin değil ama Ndiaye Fenerbahçe'ye transfer olabilir" demişti.

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