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  • 12.07.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:14

CAS'tan tarihi kararı! 10 yıl men edildi

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS) yaptığı gerekçesiyle 'ya verilen 10 yıllık men cezasını onadı. Arnavut ekibi 2018 yılının mart ayında  Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.

CAS'tan tarihi şike kararı! 10 yıl men edildi

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından 'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon avro para cezasını onadı.

CAS'tan yapılan açıklamada, mahkemenin Skenderbeu tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi. Elde edilen kanıtlara dayanarak KF Skenderbeu'nun maçlarda yapmaktan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca verilen yaptırımların orantılı ve haklı olduğu ifade edildi.

Skenderbeu, 2018 yılının mart ayında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.

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