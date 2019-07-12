Juventus Merih Demiral için son kararını verdi

İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'i transfer ederek defans hattına takviye yapmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi. Merih'in eski takımı Sassuolo'ya kiralanacağı iddia ediliyordu. Ancak teknik direktör Sarri'nin 21 yaşındaki savunmacıyı sezon içerisinde kullanabilir.

DE LIGT GELSE BİLE KALACAK

Geride bıraktığımız sezon Serie A'da gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not alan milli oyuncunun, De Ligt transferi gerçekleşse bile takımdaki yerinin sağlam olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği İtalyan devi, Merih Demiral'i 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını duyurmuştu.