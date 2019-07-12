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  • 12.07.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 21:07

Son dakika: larını yapılandırdı!

larını yapılandırdığını duyurdu. Beşiktaş mevcut borçlarını, 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını bildirdi.

Beşiktaş borçlarını yapılandırdı!

larını yapılandırdığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarmızla"

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