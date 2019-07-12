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Milli oyuncular kampa katıldı

Milli oyuncular kampa katıldı
Sezonun bitmesiyle milli takıma giden oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Filip Novak takımın kampına dahil oldu.

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