Sezonun bitmesiyle milli takıma giden oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Filip Novak takımın kampına dahil oldu.
- Spor
- 12.07.2019
- Gazete
Milli oyuncular kampa katıldı
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