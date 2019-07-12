Dorukhan Toköz İtalya yolcusu! Udinese’den 8 milyon euro

Ve Dorukhan Tököz koptu gidiyor... Yaklaşık 1.5 aydır genç yıldızla yakından ilgilenen Udinese en ciddi adımı attı ve Beşiktaş'la masaya oturdu. İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, genç futbolcuyu resmen istedi.
KARTAL'A SICAK PARA LAZIM
Alınan bilgilere göre Udinese 7 milyon Euro'su peşin 8 milyon Euro'yu masaya koydu. Ancak sıcak paraya ihtiyacı olan Beşiktaş yönetimi peşin 10 milyon Euro talep ediyor.
DORUKHAN'LA DA GÖRÜŞECEKLER
Pazarlıkların bugün de devam etmesi bekleniyor. Eğer Udinese, Beşiktaş'ın istediği rakama gelirse, İtalyan yetkililer bu kez de Dorukhan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacak.
KARTAL'A SICAK PARA LAZIM
Alınan bilgilere göre Udinese 7 milyon Euro'su peşin 8 milyon Euro'yu masaya koydu. Ancak sıcak paraya ihtiyacı olan Beşiktaş yönetimi peşin 10 milyon Euro talep ediyor.
DORUKHAN'LA DA GÖRÜŞECEKLER
Pazarlıkların bugün de devam etmesi bekleniyor. Eğer Udinese, Beşiktaş'ın istediği rakama gelirse, İtalyan yetkililer bu kez de Dorukhan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacak.
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