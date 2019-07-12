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Dorukhan Toköz İtalya yolcusu! Udinese’den 8 milyon euro

1.5 aydır 'ın genç yıldızı Dorukhan Tököz ile ilgilenen Udinese'den ilk ciddi adım geldi. 'a gelen Udinese kulübü yetkilileri, Beşiktaş'tan genç futbolcuyu resmen istedi.

Udinese’den 8 milyon euro
Ve Dorukhan Tököz koptu gidiyor... Yaklaşık 1.5 aydır genç yıldızla yakından ilgilenen Udinese en ciddi adımı attı ve Beşiktaş'la masaya oturdu. 'a gelen İtalyan yetkililer, genç futbolcuyu resmen istedi.

KARTAL'A SICAK PARA LAZIM
Alınan bilgilere göre Udinese 7 milyon Euro'su peşin 8 milyon Euro'yu masaya koydu. Ancak sıcak paraya ihtiyacı olan Beşiktaş yönetimi peşin 10 milyon Euro talep ediyor.



DORUKHAN'LA DA GÖRÜŞECEKLER
Pazarlıkların bugün de devam etmesi bekleniyor. Eğer Udinese, 'ın istediği rakama gelirse, yetkililer bu kez de Dorukhan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

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