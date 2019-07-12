Cengiz 2021’e kadar devam

Cimbom'da yönetim göreve devam edecek... Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz mahkemece reddedildi. Mahkemenin aldığı bu kararla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetim göreve devam edecek. Çağlayan'da görülen davaya Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın avukatları da katıldı.
SEÇİME GİDİLMEYECEK
Mali ibra konusunun medeni kanunda belirtildiğini kaydeden avukatlar, "Tüzük yasaya aykırı bir biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar" diye konuştu. Tarafların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme tedbir kararına yapılan itirazları reddederek tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte G.Saray Yönetimi'nin seçime gitmesine gerek kalmadı.
MÜDAHİLLER BU KARARA İTİRAZ EDECEK
Müdahillerin dün Çağlayan'da mahkeme kararına itiraz ederek konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi.
ÇAĞLAYAN'A AKIN ETTİLER
G.Saraylı taraftarlar Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Taraftarlar burada mahkemenin alacağı kararı bekledi.
SEÇİME GİDİLMEYECEK
Mali ibra konusunun medeni kanunda belirtildiğini kaydeden avukatlar, "Tüzük yasaya aykırı bir biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar" diye konuştu. Tarafların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme tedbir kararına yapılan itirazları reddederek tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte G.Saray Yönetimi'nin seçime gitmesine gerek kalmadı.
MÜDAHİLLER BU KARARA İTİRAZ EDECEK
Müdahillerin dün Çağlayan'da mahkeme kararına itiraz ederek konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi.
ÇAĞLAYAN'A AKIN ETTİLER
G.Saraylı taraftarlar Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Taraftarlar burada mahkemenin alacağı kararı bekledi.
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