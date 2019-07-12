Cengiz 2021’e kadar devam

yönetim göreve devam edecek...'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz mahkemece reddedildi. Mahkemenin aldığı bu kararlabaşkanlığındaki mevcut yönetim göreve devam edecek.'da görülen davayave'ın avukatları da katıldı.Mali ibra konusunun medeni kanunda belirtildiğini kaydeden avukatlar, "Tüzük yasaya aykırı bir biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar" diye konuştu. Tarafların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme tedbir kararına yapılan itirazları reddederek tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte G.Saray Yönetimi'nin seçime gitmesine gerek kalmadı.Müdahillerin dün Çağlayan'da mahkeme kararına itiraz ederek konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi.taraftarlar Başkanve yönetimedestek vermek için'ne gitti.Taraftarlar burada mahkemeninalacağı kararıbekledi.